أخبار عاجلة

ستاد مصر: أراء الجماهير عن شكل المنافسة على الدورى -
حكمة نسيان النبى فى الصلاة - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: تشكيل فريق الأهلى لمباراة بتروجيت -
مكتب تموين حوش عيسى "آيل للسقوط" فوق رؤوس طالبي الدعم -
سفير كوريا الشمالية في روسيا: سنرد على أي استفزاز أمريكي "دون رحمة" -
«أليجري» يتمسك بالسيدة العجوز: باق لموسم آخر -
شوف الصفات البشرية في رسول الله واعرف إنك فيك من نبيك كتير - لعلهم يفقهون -
مؤتمر الكنيسة الكاثوليكية لإعلان ترتيبات زيارة بابا الفاتيكان -
المصرية للاتصالات ترفع الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين إلى 3 آلاف جنيه -
السيسي يلتقي صاحب مشروع تصنيف «الإخوان» إرهابية في أمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بدء برنامج تنمية مهارات الأطفال والطلائع بالمجمع الإعلامى بالإسماعيلية

Google+ Print
بدء برنامج تنمية مهارات الأطفال والطلائع بالمجمع الإعلامى بالإسماعيلية بدء برنامج تنمية مهارات الأطفال والطلائع بالمجمع الإعلامى بالإسماعيلية
قالت عواطف أندراوس، مدير المجمع الإعلامى بالإسماعيلية، إن المجمع التابع للهيئة العامة للاستعلامات ينظم مساء غد الاثنين ولمدة شهر فى أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع من الساعة السادسة وحتى الثامنة مساء برنامج النشاط الصيفى للمجمع الإعلامى تحت عنوان "تنمية مهارات الأطفال والطلائع"، وذلك بقاعة الطفولة بمقر المجمع، وبمشاركة 50 من الأطفال والطلائع تحت إشراف د. ناجى الشهاوى رئيس الإدارة المركزية لإعلام القناة وسيناء.

ويتضمن برنامج النشاط الصيفى دورات تدريبية فى الرسم والتلوين والخط العربى، وأيضًا دورات تدريبية فى التنمية البشرية ومهارات العرض والتقديم ومهارات الاتصال الفعال، ويتضمن أيضًا ندوات توعية صحية وبيئية، وأعدت برنامج النشاط الصيفى سماح محمد عبده أخصائى إعلام بالمجمع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365