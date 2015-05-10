بدء برنامج تنمية مهارات الأطفال والطلائع بالمجمع الإعلامى بالإسماعيلية

قالت عواطف أندراوس، مدير المجمع الإعلامى بالإسماعيلية، إن المجمع التابع للهيئة العامة للاستعلامات ينظم مساء غد الاثنين ولمدة شهر فى أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع من الساعة السادسة وحتى الثامنة مساء برنامج النشاط الصيفى للمجمع الإعلامى تحت عنوان "تنمية مهارات الأطفال والطلائع"، وذلك بقاعة الطفولة بمقر المجمع، وبمشاركة 50 من الأطفال والطلائع تحت إشراف د. ناجى الشهاوى رئيس الإدارة المركزية لإعلام القناة وسيناء.

ويتضمن برنامج النشاط الصيفى دورات تدريبية فى الرسم والتلوين والخط العربى، وأيضًا دورات تدريبية فى التنمية البشرية ومهارات العرض والتقديم ومهارات الاتصال الفعال، ويتضمن أيضًا ندوات توعية صحية وبيئية، وأعدت برنامج النشاط الصيفى سماح محمد عبده أخصائى إعلام بالمجمع.