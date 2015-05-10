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فرقة فرسان الشرق تقدم عرض «نساء من مصر» بالإسكندرية يومى 14و15مايو

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فرقة فرسان الشرق تقدم عرض «نساء من مصر» بالإسكندرية يومى 14و15مايو فرقة فرسان الشرق تقدم عرض «نساء من مصر» بالإسكندرية يومى 14و15مايو

بمناسبة انعقاد مؤتمر تمكين المرأة بمدينة الاسكندرية ،تقدم فرقة فرسان الشرق للتراث والرقص المعاصر عرض” نساء من ” تصميم واخراج طارق حسن ،فى الثامنة مساء يومى الخميس 14، والجمعة 15 مايو على مسرح سيد درويش ،” أوبرا ” الإسكندرية .

ويلقي العرض الضوء على مشوار 5 شخصيات نسائية نجحت في رسم ملامح جزء كبير من تاريخ مصر القديم والحديث، هن الملكة حتشبسوت، الفلكية هيباتيا، عالمة الذرة سميرة موسى، الأميرة فاطمة إسماعيل، وهدى شعراوي، وذلك من خلال تابلوهات استعراضية تبرز اسهاماتهن يصاحبها مختارات من أشهر المؤلفات الموسيقية.
> الجدير بالذكر أن فرقة فرسان الشرق للتراث تأسست عام 2009 بهدف استلهام التراث المصري والعربي، وإعادة صياغته فنيا من خلال تصاميم حركية مبتكرة، تحمل صبغة شعبية ودرامية وتاريخية ونجحت من خلال عروضها المتنوعة فى تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة.

 

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