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حمدي بخيت : العرض العسكري الروسي في إحتفالات النصر رسالة ردع وتحذير

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حمدي بخيت : العرض العسكري الروسي في إحتفالات النصر رسالة ردع وتحذير حمدي بخيت : العرض العسكري الروسي في إحتفالات النصر رسالة ردع وتحذير

 

اللواء حمدي بخيت الخبير الاستراتيجي

قال اللواء حمدي بخيت الخبير الاستراتيجي، إن العرض العسكري الروسي في إحتفالات النصر بهذه الضخامة وعلى مستوى جميع الأسلحة والوحدات رسالة ردع هامة روسية وإستمرار تحذيرات من بوتين لمحاولات أوربا والولايات المتحدة تغيير الواقع في أوكرانيا.
> وأضاف خلال حواره للحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل أن إختيار دعوة الرئيس والزعماء لحضور العرض العسكري في إحتفالات النصر رسالة دلالاتها بوجود حلفاء لروسيا وتكوين كتلة شرقية وتغير في العلاقات الدولية.
> التقارب المصري الروسي يحقق التوازن الدولي والإقليمي في العلاقات، مشيراً إلى أن تكنولوجيا التسليح تحكمه العلاقات الدولية ومستواها  فإن حرية القرار المصري حالياً والإنفتاح على التعامل مع روسيا يؤدي إلى تغير في العلاقات خاصة من ناحية تسليحها لمصر، موضحاً أن حصول على منظومة الصواريخ الروسية “اس 300″ دفعة نوعية قوية لتسليح الجيش المصري.
> وقال  إن التحرك المصري تجاه قبرص واليونان أزعج تركيا، موضحاً أن مصر أسست علاقات إقتصادية قوية مع إيطاليا وأسبانيا وفرنسا واليونان وقبرص.

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