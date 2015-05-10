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عامل يهتك عرض خليجية في حمام المسجد

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عامل يهتك عرض خليجية في حمام المسجد عامل يهتك عرض خليجية في حمام المسجد

أحالت النيابة العامة إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي ، عامل تنظيف آسيوي، بتهمة هتك عرض خمسينية خليجية، بالإكراه، بعد أن استغل فرصة دخولها دورة مياه أحد المساجد المخصصة للنساء، لوحدها، واختلس النظر إليها أثناء قضاء حاجتها، من فوق جدار «الدورة» بنظرات غريزية دون علمها أو موافقتها.

وأشارت المجني عليها للنيابة، أنها كشفت أمر المتهم، عندما شمت رائحة عرق كريهة، وتفاجأت بأنه ينظر إليها من أعلى جدار دورة المياه من الخلف، فصرخت، حتى هرب المتهم من المكان، وعاد إلى استئناف عمله للتنظيف في ساحة المسجد، قبل أن تحضر إليه الشرطة لضبطه، بموجب بلاغ وشكوى من المجني عليها.

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