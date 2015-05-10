برعاية وحضور محمد بن راشد "منتدى الإعلام العربي" ينطلق الثلاثاء

تحت رعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تُفتتح في دبي "الثلاثاء" المقبل ، أعمال "منتدى الإعلام العربي" في دورته الرابعة عشرة تحت شعار "اتجاهات جديدة"، بمشاركة حشد يضم أكثر 2000 من نُخَب الإعلاميين ورموز الفكر والثقافة والباحثين والأكاديميين وكبار الكتّاب والصحافيين من أكثر من 27 دولة عربية وأجنبية.

ويناقش المنتدى الذي ينظمه "نادي دبي للصحافة" على مدار يومي 12، 13 مايو في مدينة جميرا بدبي، مختلف الاتجاهات الإعلامية الجديدة التي تواكب في مضمونها واقع العالم العربي بكل تفاصيله، وكيف يمكننا من خلالها التوصل إلى سبل التطوير المطلوبة والممكنة وكيفية تحقيقها بمحاولة الإجابة على مجموعة كبيرة من الأسئلة والتي تنبع جميعها من الاتجاهات الجديدة التي تسود المنطقة والعالم، وليس فقط الجانب المظلم منه، بل والمشرق إيماناً من اللجنة التنظيمية للمنتدى بأن التفاؤل هو الطريق الأمثل لصنع المستقبل وأن التفكير الإيجابي هو السبيل الأمثل لقهر التحديات، وذلك من خلال قراءة موضوعية لما يمكن أن يحمله هذا الواقع من تحولات خلال السنوات القليلة المقبلة".

ويُشارك في الافتتاح الرسمي للمنتدى، معالي إياد مدني، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حيث سيشارك معاليه في جلسة حوارية رئيسية تحت عنون "صورة الإسلام والمسلمين" تديرها الإعلامية سوسن الشاعر.

ومن المتوقع ان تشكل الدورة الرابعة عشرة للمنتدى علامة فارقة في تاريخه الطويل الحافل بالإنجازات، من خلال تقديم العديد من الفعاليات المصاحبة، والتي تم تضمينها في المنتدى لأول مرة، لتقدم نموذجاً عصرياً ومبتكراً لعرض أفضل الممارسات بمشاركة عدد من التجارب الناجحة سواء من داخل المنطقة أو العالم.

جدير بالذكر أن حفل توزيع "جوائز الصحافة العربية" سيعقب اختتام أعمال منتدى الإعلام العربي مباشرة في مساء يوم الأربعاء الموافق 13 مايو، حيث سيتم الكشف عن الأعمال الفائزة وتكريم الفائزين من بين أكثر من 5,008 عمل مشارك في هذه الدورة.