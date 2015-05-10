رابطة تجار السجائر: ارتفاع أسعار "الفرط".. و35% من مشتريها "ولاد ناس"

كشفت رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة، عن ارتفاع أسعار السجائر "الفرط" التى وصلت لجنيهين للواحدة، وبحد أدنى 50 قرشًا، بسبب حالة الغلاء التى حذرت الرابطة منها، للغياب التام للرقابة والتوعية.

ونشرت الرابطة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، قائمة رصدتها من جولاتها الميدانية فى أكشاك ومحلات محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، ومرسى مطروح، والبحيرة، وتبين زيادة عدد مستهلكى السجائر الفرط، ما خفض المبيعات الإجمالية 20% فى هذه المحافظات.

وجاءت الأسعار على النحو التالى: كليوبترا عادة من 50 إلى 75 قرشًا للسيجارة بينما لا توجد كليوباترا بوكس، أو سوبر، لأن مكسبهما فى العلبة أفضل من الفرط، لأنهما أغلى جنيهين عن العادة، ومالبورو جنيها ونصف، والـLM بـ1.25، و"روزمانز بـ1.25، ودانهيل بـ1.5، وفايسروى بجنيه، ولا توجد سجائر "فرط" لـ"الكينت".

فيما قال أسامة سلامة، رئيس رابطة تجار السجائر، إن زبائن السجائر الفرط لم يقتصروا على محدودى الدخل فقط بل منهم متقدرون أو "ولاد ناس" كما وصفهم، خاصة من الشباب الذين كانوا يتباهون من قبل بشراء علبة سجائر كاملة، فأصبحوا الآن يشترون 10 سجائر فقط، ويضعونها فى علبة من الكرتون، أو معدنية، مدعين أن هذا "أشيك" من العلبة التقليدية، وهم يدارون قلة الحيلة، بشراء عدد أقل من السجائر.

وأوضح سلامة، أنه وفقًا لإحصائيات الرابطة، فإن 35% من مشترى السجائر الفرط هم من ميسورى الحال، بينما الغالبية العظمى من الفقراء ومحدودى الدخل وموظفى الحكومة والعمال.

ولفت رئيس الرابطة، إلى أن إحدى شركات السجائر الأمريكية العاملة فى السوق، تتخذ إجراء مخالف، من خلال مزج السجائر قليلة النيكوتين "الأبيض"، بكثيفة النيكوتين "الأحمر"، فى نفس العلبة الحمراء، بهدف زيادة مبعيات، وتصريف كميات راكدة لديها من المنتج الأبيض.

وعن تداول صورة لإحدى علب السجائر وتحتوى على كرتون بالداخل وليس سجائر، فقال رئيس الرابطة إن هناك مصانع بئر سلم فى مدينة نبروة، القريبة من المنصورة فى محافظة الدقهلية، تزيّف هذه الورش أو المصانع العبوات، ووضع علب أو علبتين فارغتين وسط خرطوشة السجائر، باستخدام ماكينات تم استيرادها من الصين.



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بيان رابطة السجائر على فيس بوك

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