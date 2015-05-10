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بالفيديو.. قاضى أحداث الإرشاد:"محاولة اغتيالى شغل ناس حقيرة وعيال صغيرين"

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بالفيديو.. قاضى أحداث الإرشاد:"محاولة اغتيالى شغل ناس حقيرة وعيال صغيرين" بالفيديو.. قاضى أحداث الإرشاد:"محاولة اغتيالى شغل ناس حقيرة وعيال صغيرين"
وصف المستشار معتز خفاجى، رئيس محكمة جنايات الجيزة، وقاضى أحداث مكتب الإرشاد، محاولة اغتياله صباح اليوم الأحد بـ"شغل عيال صغيرين وشغل جبناء وناس حقيرة".
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وقال خفاجى فى مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر قناة "العاصمة"، مساء الأحد، إن أجهزة الأمن أبلغته بوجود قنابل تحت سيارته، مضيفًا: "الحادث لن يخيفنى ومش هيخلينى أبص لجنب أو أقلق من نظر قضايا الإخوان".

كانت قنبلة قد انفجرت صباح اليوم بمنطقة زهراء حلوان أمام منزل المستشار معتز خفاجى، قاضى أحداث مكتب الإرشاد، وأسفرت عن تحطم 3 سيارات وتحطم واجهة منزل المستشار.
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