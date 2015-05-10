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إحباط تهريب 45 ألف قرص منشط جنسي وأجهزة طبية بميناء سفاجا

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إحباط تهريب 45 ألف قرص منشط جنسي وأجهزة طبية بميناء سفاجا إحباط تهريب 45 ألف قرص منشط جنسي وأجهزة طبية بميناء سفاجا

حيث اشتبهت لجنة الضبط المكونة من محمد عابدين الراوى ونصر سويدان وعلى حامد ووائل جمال مأمورى جمارك الحركة بميناء سفاجا بإحدى الشاحنات القادمة على متن العبارة الحرية من ميناء ضبا السعودى وبتفتيشها عثر بداخلها على 45 ألف قرص منشط عام يسمى “مترا”، و300 قرص منشط جنسى يسمى erecta وأجهزة طبية قياس حرارة ديجتال 72 جهازا على الفور تم ابلاغ محمد جمال مدير إدارة الحركة بجمارك سفاجا.

و تبين أن جاءت على متن شاحنة أمتعة شخصية برقم بوليصة 48 واردة من ميناء ضباء على العبارة الحرية.

وجارٍ عرضها على لجنة من الصحة لبيان صحتها، وتقييم الرسوم الجمركية المهربة منها وتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة

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