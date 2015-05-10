بالصور.. محافظ الإسماعيلية يزيل التعديات على أرض السكة الحديد بفايد

حرص اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، على القيام على رأس حملة مكبرة وقوة أمنية كبيرة بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة كل التعديات الواقعة على حرم السكك الحديدية بنطاق مركز ومدينة فايد، والتى شملت تنفيذ الإزالة لعدد 24 حالة تعدٍ على حرم السكة الحديد بقطاع مركز ومدينة فايد، والتى شملت قرى السعيدية والربايعة والعاشر من رمضان، ونجحت فى إزالة مجموعة كبيرة من المحلات التجارية والمنازل والعشش والأسوار، والتى تم بناؤها بالمخالفة للقانون، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة فى التصدى بكل حسم لأى صورة من صور التعديات على أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية، والعمل على استعادة هيبة الدولة وتفعيل القانون.

وأكد المحافظ خلال الحملة لأصحاب التعديات والمخالفات أنه لن يسمح بأى حال من الأحوال بظهور أى تعديات جديدة مرة أخرى، مشيرا إلى أنه سوف يتم إحالة أى متسبب أو مقصر فى التعامل مع تلك الظاهرة إلى النيابة واتخاذ كل الإجراءات القانونية مع المخالفين.

ورافق المحافظ خلال الحملة اللواء محمود ماهر مساعد مدير أمن الإسماعيلية، وأشرف فؤاد مصطفى رئيس مركز ومدينة فايد، والعميد مجدى إمام مأمور مركز شرطة فايد، والعقيد عمرو أبو زيد رئيس قسم شرطة النقل والمواصلات، والمقدم محمد الأعصر معاون مباحث شرطة النقل والمواصلات، وعدد كبير من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



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المحافظ ومساعد مدير الأمن أثناء الحملة



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جانب من الحملة



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المحافظ القيادات الأمنية يتابعون حملة الإزالة



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بلدوزر يزيل أحد المخالفات الزراعية



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إزالة أحد العشش



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إزالة سور مخالف فى أراضى السكة الحديد بفايد