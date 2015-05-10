عمال أسمنت بنى سويف: المحافظ كلف مدير القوى العاملة ببحث تنفيذ حكم عودتنا

أكد مدحت عبد الفتاح المتحدث باسم عمال مصنع أسمنت بنى سويف (تيتان ) المحالين للمعاش المبكر أن المستشار محمد سليم محافظ بنى سويف كلف سيد الشرقاوى مدير عام القوى العاملة بالمحافظة بمقابلة مسئولى إدارة مصنع تيتان صباح غدٍ الاثنين لبحث تنفيذ حكم القضاء الإدارى بعودة 423 عاملاً إلى عملهم بالمصنع مع صرف مستحقاتهم من تاريخ خروجهم للمعاش.

وأضاف المتحدث باسم العمال أن ذلك جاء خلال استقبال المحافظ له والمهندس عليوة عبداللطيف أحد ممثلى العمال، ومحاميهم وائل حمدى بمكتبه شرق النيل مساء اليوم لبحث كيفية تنفيذ الحكم حيث أكد المحافظ أنه يتدخل بشكل شخصى وليس بصفته محافظاً للإقليم معللاً ذلك بقوله إن دائرة التنفيذ بمحكمة بنى سويف هى جهة الاختصاص الوحيدة المعنية بذلك.

وأشار المتحدث باسم العمال إلى أن ما دفعهم إلى اللجوء للمحافظ أنهم التقوا ظهر اليوم المستشار عمر القاياتى رئيس دائرة التنفيذ وطالبهم بضرورة احتواء الحكم على أسماء جميع العاملين والمبلغ المستحق صرفه لكل منهم على حدة حتى يمكن تنفيذ الحكم.

وأوضح المتحدث أن ذلك يعنى قيام كل عامل برفع دعوى جديدة والحصول على حكم منفصل متسائلاً: كيف نطالب بأحكام منفصلة ولدينا حكم يقضى (بعودة جميع العاملين المقيدين فى كشوف المرتبات بتاريخ 30 يوميه 1999 وصرف مستحقاتهم منذ خروجهم على المعاش المبكر ) كما أن هذا الكلام جديد على مسامعنا ولم يخبرنا به رئيس الدائرة الشهر الماضى أثناء لقائنا به لتحديد موعد التنفيذ .

ونفى مدحت ما تردد حول تجمهر العمال أمام مجمع المحاكم أو مبنى ديوان عام المحافظة موضحًا أنهم كانوا فى انتظار نتائج لقاء محاميهم وممثليهم مع مستشار التنفيذ ومحافظ بنى سويف.