طفلتان بالشرقية تقصان شعريهما تضامنا مع مرضى سرطان الأطفال

قامت طفلتان شقيقتان بمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، اليوم، بقص شعريهما تضامنا مع مرضى سرطان الأطفال، وسوف يتم التبرع به لصالح جمعية دعم أطفال السرطان.

وقال أيمن هليل الحسينى ويعمل فنى بشركة بترول ومقيم مدينة منيا القمح بالشرقية، إنه أثناء مشاهدته ونجلتيه "مريم ومايا" على برنامج للإعلامية منى الشاذلى تأثر بحديث فتاة كانت قامت بقص شرعها لتعمله بروكة لأمها مريضة السرطان ولكنها توفت. فعرض الفكرة عليهما وهما رحبا فى الحال وقامت مريم الصغرى "10 سنوات" فى الصف السادس الابتدائى بقص شعرها بالأمس وعصر اليوم قامت مايا 12 سنة فى الصف الأول الإعدادى هى الأخرى بقص شعرها.

وأضاف الأب أنه سوف يصطحب زوجته والطفلتين صباح الغد الاثنين، لتسليم الشعر المقصوص إلى الجمعية المصرية للدعم المعنوى لمرضى لسرطان الأطفال بالعجوزة.

فيما رفضت الطفلتان التعليق على ما قاما بيه معتبرتين أنهما قامتا بقص شعرهما باقتناع.



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1- الطفلتين مايا ومريم



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2- الأب والطفلتان



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3- الشعر المقصوص



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4- الشعر المقصوص