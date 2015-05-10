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طيار فرنسى ومساعده يصلان مطار الأقصر ضمن رحلتهما حول العالم

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وصل منذ قليل، إلى مطار الأقصر الدولى الطيار الفرنسى "philippe renaudet" ومساعده "Vincent Noisson" ، قادمين من أسوان على متن طائرة فرنسية صغيرة خاصة بهما، فى زيارة لآثار الفراعنة بالمدينة التاريخية، ضمن رحلة حول العالم تستمر 45 يوما.

كانت طائرة صغيرة على متنها طيار فرنسى ومساعده، تم تصنيعها بمشاركة شباب فرنسيين انطلقت صباح أمس الأول الجمعة من غرب فرنسا لتجول العالم فى رحلة تستغرق 45 يوماً.

وتأتى الرحلة لإحياء الذكرى العاشرة بعد المائة لرحيل الكاتب الفرنسى جول فيرن صاحب رواية حول
>العالم فى ثمانين يوما التى ألفها عام 1872 ولم يدر فى خلده وقتها أن روايته ستتحول إلى واقع.
>الطيار ومساعده اللذين ستعبر رحلتهما 25 دولة، اختارا مدينة الأقصر التاريخية لتكون إحدى محطاتهما نظرا لأهميتها ولما تحتويه من آثار خالدة تمثل تراثا للإنسانية جمعاء، على أن تنتهى رحلتهما فى 20 يونيو المقبل بفرنسا.

ومن المنتظر أن يلتقى محافظ الأقصر محمد بدر، الطيار ومساعده مساء اليوم، بفندق ونتر بلاس التاريخى المطل على نهر النيل الخالد ومعبد الأقصر الفرعونى، حيث يقيما به على ان يغادرا المدينة غدا متجهين إلى المملكة العربية .

1- صورة تذكارية بعد وصولهما -اليوم السابع -5 -2015
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1- صورة تذكارية بعد وصولهما

2- لحظة الوصول -اليوم السابع -5 -2015
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2- لحظة الوصول


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مصر 365

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