ضبط 2400 لتر مياه مقطرة بدون ترخيص فى طنطا

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالغربية من ضبط 2400 لتر مياه مقطرة، داخل محطة مياه بدون ترخيص بشارع الترعة العريضة أول طنطا قبل وضعها داخل عبوات عليها علامات تجارية وهمية وبيعها للمواطنين على أنها مياه صالحة للشرب.

كانت معلومات قد وردت لضباط إدارة مباحث التموين بالغربية بقيام "م.ر.م" 70سنة مقيم بمنطقة سيجر أول طنطا بإنشاء محطة مياه مقطره غير مرخصة بشارع الترعة العريضة دائرة قسم أول طنطا لتنقية المياه وتعبئتها داخل عبوات عليها علامات وبيانات تجارية وهمية وبيعها للمواطنين على أنها مياه نقية صالحة للشرب بالرغم من عدم مرورها بأى اختبارات تفيد مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية مما يضر بالصحة العامة.

بتقنين الإجراءات استهدف ضباط الإدارة المحطة وضبط (2) تانك معبـأ بالمياه بداخلهما ( 2000 لتر ) مياه متصلة بصنبور، و( 20 ) جركن معبأ بالمياه سعة الواحد ( 20 لترا ) غير مدون عليها أى بيانات معدة للبيع، و(3 ) أسطوانة كبيرة الحجم متصلة بخرطوم وصنبور مياه بإجمالى وزن قدره ( 2400 لتر ).

تم التحفظ على المضبوطات وسحب عينات منها وإرسالها لمعامل وزارة الصحة لتحليلها، تحرر 9926 جنح قسم أول طنطا وقام العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية بإخطار اللواء عبد الحميد الحصى مدير أمن الغربية وباشرت النيابة العامة التحقيق.