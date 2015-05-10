ضبط 45 ألف قرص منشط داخل شاحنة قادمة من السعودية بميناء سفاجا

تمكنت جمارك ميناء سفاجا البحرى من ضبط كمية كبيرة جدًا من الأقراص المنشطة والجنسية داخل إحدى الشاحنات القادمة من ميناء ضبا السعودى إلى ميناء سفاجا البحرى.

اشتبهت لجنة الضبط المكونة من محمد عابدين أحمد الراوى ونصر سويدان وعلى حامد ووائل جمال مأمورى جمارك الحركة بميناء سفاجا بإحدى الشاحنات القادمة على متن العبارة الحرية من ميناء ضبا السعودى وبتفتيشها عثر بداخلها على 45 ألف قرص منشط عام يسمى "مترا" وكذلك 300 قرص منشط جنسى يسمى erecta وأجهزة طبية قياس حرارة ديجتال 72 جهازا على الفور تم بلاغ محمد جمال مدير إدارة الحركة بجمارك سفاجا.

و تبين أن جاءت على متن شاحنة أمتعة شخصية برقم بوليصة 48 واردة من ميناء ضباء على العبارة الحرية.

وجارٍ عرضها على لجنة من الصحة لبيان صحتها، وتقييم الرسوم الجمركية المهربة منها وتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة.



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رجال جمارك سفاجا مع الأقراص المنشطة المضبوطة