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النيابة تأمر بضبط المتهم الرئيسى بتفجير سيارة المستشار معتز خفاجى

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النيابة تأمر بضبط المتهم الرئيسى بتفجير سيارة المستشار معتز خفاجى النيابة تأمر بضبط المتهم الرئيسى بتفجير سيارة المستشار معتز خفاجى
أمر شريف أشرف مدير نيابة جنوب القاهرة،- بإشراف المستشار طارق أبو زايد المحامى العام الأول للنيابات - بسرعة ضبط المتهم الرئيسى بتفجير سيارة المستشار معتز خفاجىى فى منطقة حدائق حلوان فجر اليوم .

كانت النيابة قد استمعت إلى أقوال الصيدلى المتهم بارتكاب الواقعة واعترف بأنه نسق مع آخرين فى زرع قنبلة أسفل سيارة المستشار وأن شخصا يدعى الشيخ حسن هو من أرشدهم عن بيانات وخطوات معتز لتفجير سيارته.

كما أكد المتهم خلال التحقيق معه أن الشيخ حسن ممول المسيرات الإخوانية بمنطقة حلوان، وأنهم وضعوا هاتفا محمولا فوق شجرة لتصوير لحظة الانفجار لنشرها عقب ذلك على مواقع التواصل الاجتماعى.

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مصر 365