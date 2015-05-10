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شرطة السياحة تضبط 44 قضية ومخالفة فى حملة مكبرة بالغردقة

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شرطة السياحة تضبط 44 قضية ومخالفة فى حملة مكبرة بالغردقة شرطة السياحة تضبط 44 قضية ومخالفة فى حملة مكبرة بالغردقة
تمكنت شرطة السياحة والآثار برئاسة اللواء مصطفى سلامة من ضبط 44 قضية ومخالفة متنوعة داخل وخارج المنشآت السياحية خلال حملتها المكبرة بشمال محافظة البحر الأحمر.

بدأت الحملة بتكليف العميد غزالى محمد عسكر مفتش مباحث شرطة سياحة شمال البحر الأحمر، بتمشيط المنشآت والفنادق والملاهى الليلة فانطلقت حملة ضمت كل من المقدم أبو الحجاج بكرى، والمقدم صادق ديراز، والمقدم أحمد زكى، والرائد احمد على، والنقيب وليد عبد الرحيم والنقيب باسم منسى رجال شرطة السياحة والآثار وضبطت 15 بازار بدون ترخيص وحررت 10 محاضر لادارة منشأه ومدير منشأه بدون ترخيص و10 محاضر بسبب تشغيل عمالة اجنبية فى 3 منشآت سياحية.

كما ضبطت الحملة فتاتين بتهمة التحريض على الفسق داخل احد الملاهى الليليه و وحررت مخالفات إشغال طريق واخرى بسبب تعطل بوابات الفنادق الإلكترونية وغياب الاشترطات الأمنية، بجانب مخالفة عدم حمل شهادات صحية.

كما حررت الحملة عددا من المحاضر والمخالفات لعدد من المنشآت بسبب عدم الإعلان عن وإخطار بوجود فقرات فنية.

جاءت الحملة تنفيذا لتوجيهات اللواء علاء السباعى مدير مباحث السياحة ، لتحقيق الانضباط والأمن داخل المنشآت السياحية، وتجاوز مواعيد السهر وضبط الجريمة بكافة صورها.
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مصر 365

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