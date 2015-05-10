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انتهت - الأهلي 4-0 طلائع الجيش.. الفريق الأحمر يفوز

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انتهت - الأهلي 4-0 طلائع الجيش.. الفريق الأحمر يفوز انتهت - الأهلي 4-0 طلائع الجيش.. الفريق الأحمر يفوز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش.

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ويحل طلائع الجيش ضيفا على الأهلي في إطار الجولة الـ29 من الدوري المصري.

مواجهة الجيش هي الثانية لفتحي مبروك المدير الفن الجديد للأهلي. وفاز مبروك في المهمة الأولى أمام النصر 3-0.

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نهاية المباراة .. الأهلي 4-0 الجيش.

** جوووووووووووووووووووووووووووول جدو يسجل للأهلي الهدف الرابع في مرمى الجيش.

** الدقيقة 88 نزول محمد ناجي جدو

** الدقيقة 83 جووووووووووووووووول عماد متعب يحرز هدف الأهلي الثالث من ركلة رائعة

** قائم الجيش يتصدى لركلة جزاء مؤمن زكريا.

** ضربة جزاء للنادي الأهلي.

** الهدوء يسيطر على أجواء المباراة

** انطلاق الشوط الثاني .. الأهلي 2-0 الجيش.

** نهاية الشوط الأول .. الأهلي 2-0 الجيش.

** ق21 جووووووووووووول تريزيجيه يعزز تقدم الأهلي أمام الجيش.

** 18 انفراد ضائع من مؤمن زكريا

** 16 شريف حازم ينقذ تقدم الأهلي بعد خطأ إكرامي.

** ق6 جوووووووووووووووول عبد الله السعيد والهدف الأول للأهلي في مرمى الجيش.

** 6:30 الأهلي 0-0 طلائع الجيش.

** بعد قليل .. انطلاق المباراة.

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