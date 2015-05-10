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الزمالك: لن نبيع عبد الشافي بأقل من 10 مليون دولار

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الزمالك: لن نبيع عبد الشافي بأقل من 10 مليون دولار الزمالك: لن نبيع عبد الشافي بأقل من 10 مليون دولار

قال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك أن ناديه يرفض التفريط في محمد عبد الشافي ظهير الفريق المعار لأهلي جدة بمثابل أقل من 10 مليون دولار.

ويتألق عبد الشافي مع أهلي جدة، وتؤكد التقارير الصحفية القادمة من وجود رغبة في ضمه من الزمالك بشكل نهائي.

وقال أحمد مرتضى في تصريحات خاصة لـFilGoal.com: "نرفض التفريط في عبد الشافي بأقل من 10 مليون دولار".

وتابع "وصلنا العديد من العروض الآسيوية لضم عبد الشافي، ولن نوافق إلا على العرض الذي يلبي مطالبنا المادية".

وواصل أحمد مرتضى متما "عبد الشافي من أبناء الزمالك ولن نفرط فيه إلا بالطريقة التي تناسب اسم النادي واللاعب، كما أننا سنحتاج إلى تدعيم مركز الظهير الأيسر بشكل مناسب".

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