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الجيش الألمانى ينقذ 419 مهاجرًا غير شرعى فى البحر المتوسط قبال ليبيا

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الجيش الألمانى ينقذ 419 مهاجرًا غير شرعى فى البحر المتوسط قبال ليبيا الجيش الألمانى ينقذ 419 مهاجرًا غير شرعى فى البحر المتوسط قبال ليبيا
أنقذت سفينتان تابعتان للجيش الألمانى 419 مهاجرًا غير شرعى فى البحر المتوسط قبل أن تواصل السفينتان سيرهما قبالة السواحل الليبية.

وقال متحدث باسم قيادة عمليات الجيش الألمانى إن جنود السفينتين أجروا اليوم الأحد، استعدادات لتقديم مساعدات إنقاذ لمن يواجه أزمات فى البحر.

وكانت السفينتان أقلتا اللاجئين أمس السبت، إلى ريجيو كالابريا الإيطالية وذلك بعد أن أنقذتا رجالاً ونساء وأطفالاً من داخل ثلاثة قوارب غمرتها المياه قبالة السواحل الليبية.

وفى أعقاب انتشال اللاجئين من هذا المأزق قام الجنود الألمان بإغراق قوارب مهربى البشر.

يذكر أن الفرقاطة "هيسن" وسفينة الدعم القتالى "برلين" فى مهمة إنسانية فى البحر المتوسط، وينحدر أغلب اللاجئين الذين تم إنقاذهم من إريتريا والصومال وأثيوبيا.

تجدر الإشارة إلى أن مئات الأشخاص كانوا لقوا حتفهم فى أبريل الماضى فى وقعت أثناء عبورهم المتوسط على متن قوارب، وعلى أثر ذلك قررت الألمانية مشاركة الجيش بسفينتين لتقديم خدمة الإنقاذ فى البحر المتوسط، كما أرسلت بريطانيا وفرنسا سفنا لنفس الغرض.
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مصر 365

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