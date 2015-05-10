ملك الأردن يؤكد على أهمية تعزيز التعاون مع أمريكا فى مجال الطاقة

أكد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى اليوم الأحد على أهمية تعزيز التعاون بين المملكة والولايات المتحدة فى قطاع الطاقة، وبما يسهم فى تحقيق المنفعة المشتركة للبلدين..حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكى الهاشمى.

واستعرض العاهل الأردنى، خلال استقباله اليوم المبعوث الخاص لشئون الطاقة الدولية الأمريكية آموس هوتشسين، الجهود التى يبذلها الأردن لمواجهة تحدى الطاقة وتنويع مصادرها من خلال خطط وبرامج تستهدف توفير الطاقة البديلة والمتجددة، والتى من شأنها أن تسهم فى تقوية الاقتصاد الأردنى وتسريع عجلة النمو والتنمية ومنها إنشاء مفاعل نووى لأغراض توليد الطاقة الكهربائية.

وعلى صعيد آخر، استقبل الملك عبدالله الثانى فى قصر الحسينية اليوم وزير الزراعة الأمريكى توم فيلزاك، الذى يزور عمان حاليا، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية وآليات تطويرها فى شتى القطاعات خصوصا فى المجال الزراعى.

وأكد العاهل الأردنى على أهمية تبادل الخبرات بين البلدين فى هذا المجال وبما يحقق المنفعة المشتركة.. معربا عن تقديره للمساعدات التى تقدمها الولايات المتحدة للأردن والتى تسهم فى تنفيذ برامجه وخططه التنموية..وأيضا عن شكره للحكومة الأمريكية على تقديمها منحة قمح جديدة للمملكة بمقدار مائة ألف طن.

وبدوره، أكد الوزير الأمريكى حرص بلاده على توطيد العلاقات مع المملكة فى مختلف القطاعات، لاسيما فى القطاع الزراعى، مثنيا على السياسات الإصلاحية التى ينتهجها الملك عبدالله الثانى والتى تسهم فى تحقيق التقدم والازدهار للأردن.

>