المرصد السوري : فصائل المعارضة السورية تحاول اقتحام مجمع المشفى الوطني بريف إدلب

أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان عن محاولة جبهة النصرة بمساندة فصائل من المعارضة السورية , اقتحام لمجمع المشفى الوطني , الذي يتحصن به 250 من أفراد القوات النظامية وأعضاء الحكومة المحلية في مدينة جسر الشغور بريف إدلب .

ونقل (راديو سوا) الأمريكي عن المرصد قوله اليوم الأحد ” إن الهجوم بدأ بتفجير سيارة ملغومة في محيط المبنى , أعقب ذلك اندلاع اشتباكات عنيفة بين مقاتلي النصرة والفصائل الإسلامية من جهة, والقوات النظامية المتحصنة داخل المجمع من جهة أخرى” ، مشيرا إلى الفصائل الإسلامية تمكنت من دخول أحد مباني المجمع .

وتأتي هذه العملية بعد أن أفادت أنباء بأن القوات النظامية التي تسعى لاستعادة السيطرة على المدينة الاستراتيجية، وفك الحصار عن المشفى .

جدير بالذكر أن جبهة النصرة والفصائل المتحالفة معها، فرضت سيطرتها على جسر الشغور في 25 أبريل الماضي.