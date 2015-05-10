جامعة أسيوط تعلن استعدادها لبدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى

وضعت جامعة أسيوط اللمسات النهائية الخاصة باستعداداتها لبدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى لكليات الجامعة والمقرر لها أن تبدأ مع منتصف الشهر الجارى، حيث أعلن الدكتور محمد عبد السميع، رئيس الجامعة، عن اتخاذ عدد من الإجراءات والترتيبات بمختلف الكليات والتى تتلخص فى إعلان جداول الامتحانات فى مختلف الكليات والتى تستمر على مدار اليوم وذلك خلال فترتين صباحية ومسائية، كما تم توفير وتجهيز الأماكن المخصصة لعقد الامتحانات سواء فى الصالات المخصصة لذلك أو داخل مبانى الكليات والاطمئنان على الانتهاء من أعمال لصيانة بهذه المقار وتهيئة الظروف الملائمة بها والتأكد من جودة تهويتها .

وشدد على ضرورة إجراء الامتحانات فى مناخ من الهدوء والانضباط والذى يضمن انتظام سيرها وعدم التهاون مع أى محاولة للخروج عن القواعد والنظم أو أى تجاوز يعكر صفو اللجان، والحرص على تهيئة الظروف المناسبة للطلاب وعدم خروج الأسئلة عن المناهج الدراسية المقررة ومراعاة جودة ومستوى إخراج ورقة الأسئلة من حيث الوضوح أو الكتابة على الكمبيوتر، مؤكدًا كذلك على أهمية تواجد العمداء والوكلاء فى كل كلية داخل اللجان لمتابعة سير الامتحانات وكذلك عضو هيئة التدريس المختص بكل مادة يتم الامتحان بها وذلك للوقوف على مشكلات الطلاب وحلها أولا بأول والرد على الاستفسارات المتعلقة بالامتحان.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عادل ريان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه سيتم توفير أطقم طبية مجهزة بصيدليات داخل اللجان لمواجهة أى حالات مرضية بسيطة مع توفير سيارات إسعاف خارج اللجان للحالات الطارئة التى تستلزم علاجًا فى المستشفيات الجامعية، مضيفًا أنه سوف يتم البدء فى أعمال الكنترولات والتصحيح عقب الانتهاء من امتحان كل مادة مع مراعاة القواعد التى تنحاز لمصلحة الطالب مع التصدى بكل حزم لمحاولات الغش وإحالة المخالفين لمجالس التأديب فورًا.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يؤدى نحو 70 ألف طالب امتحاناتهم فى 24 كلية بجامعة أسيوط وبفرعها بالوادى الجديد والتى قد بدأت بالفعل لطلاب التعليم المفتوح ، مؤكدًا على متابعته المستمرة للتأكد من إجرائها فى سهولة ويسر، موضحًا أن امتحانات كافة الكليات سوف تنتهى فى 25 /6/2015 فيما عدا كلية الطب.