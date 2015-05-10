طلاب ابتدائى يرددون آيات قرآنية بالامتحان ترحيبًا بمحافظ الشرقية

تفقد الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية، اليوم، لجنة امتحانات الشهادة الابتدائية بمدرسة كفر الأشراف بمركز الزقازيق، وفور دخول المحافظ إحدى اللجان قام الطلاب بترديد دعاء الامتحانات وآيات قرآنية بشكل جماعى كترحيب منهم بالمحافظ مما أثار بهجته ورد عليهم قائلا "بارك الله فيكم".

وسأل المحافظ التلاميذ: هل يوجد أسئلة صعبة بالامتحان؟ فأجاب الطلاب "لا"، وطالبهم محافظ الشرقية باستكمال الحل لعدم إضاعة الوقت .

كما تفقد المحافظ أيضا مدرسة الناصرية بالزقازيق، وسأل الطلاب عن الامتحان أيضا وأكدوا أن جميعهم يحبون مادة الرياضيات .

وأكد المحافظ فى بيان إعلامى أن الورقة الامتحانية جاءت خالية من أى غموض أو أسئلة تثير الجدل بين التلاميذ. وكلف محافظ الشرقية مديرى مديريتى التربية والتعليم والصحة بتواجد زائرة صحية وطبيب لتوفير الرعاية الصحية للتلاميذ أثناء الامتحانات وتوفير الهدوء التام ووسائل الراحة واتخاذ إجراءات صارمة لمنع الغش وتسريب الامتحانات .

كما قرر المحافظ إزالة الأكشاك المخالفة المجاورة لمدرسة كفر الأشراف الابتدائية وكلف رئيس الوحدة المحلية بشيبة بإزالتها فورًا وإعداد تقرير عاجل للعرض عليه اليوم .وأصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية بإزالة الإشغالات والباعة الجائلين حول أسوار المدارس والتنسيق مع الأمن لتكثيف التواجد الأمنى خلال فترة الامتحانات .

ونبه المحافظ على وكيل أول وزارة التربية والتعليم بتوفير الإضاءة اللازمة للفصول ونظافة الجدران ورفع كافة اللوحات المعلقة وأعمال الطلاب من على جدران الفصول وحفظها بمكتبة المدرسة .

كما قرر المحافظ خلال تفقده للجان امتحانات الشهادة الابتدائية تكليف هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية بإجراء صيانة عاجلة للمدارس خلال فصل الصيف استعدادا للعام الدراسى القادم مطالبًا بسرعة الإنجاز لتلبية طموحات أولياء الأمور والتلاميذ.

وصرح المحافظ بأن عدد التلاميذ الذين يؤدون امتحان الفصل الدراسى الثانى للشهادة الابتدائية بمحافظة الشرقية 118 ألفا و145 تلميذًا وتلميذة أمام 1046 لجنة موزعة على الإدارة التعليمية.