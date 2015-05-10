أخبار مصر للساعة6.. تأجيل محاكمة قاتل شيماء الصباغ لـ14 مايو

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عدداً من الأخبار الهامة، فى مقدمتها تغطية لكواليس محاكمة ضابط الأمن المركزى المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ، أمام محكمة الجنايات، والتى انتهت بالتأجيل إلى جلسة 14 مايو، مع أمر بالقبض على المتهم.

وواصل "اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية، رصد أزمة انقطاع التيار الكهربائى المتكرر فى عدة محافظات، فضلاً عن متابعة لنتائج التحقيقات فى انقطاع التيار عن مبنى ماسبيرو، والذى تسبب فى قطع البث عن القنوات الأرضية والإذاعات لما يقرب من نصف ساعة مساء أمس، إضافة إلى تغطية لاجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى فور عودته بوزراء الداخلية والكهرباء والتموين، لمناقشة أزمة انقطاع التيار وارتفاع الأسعار وعدداً من الملفات الأمنية.. وفيما يلى موجز أخبار السادسة:

السيسى يلتقى وزراء الداخلية والكهرباء والتموين.. الرئيس يناقش أزمة انقطاع التيار الكهربائى المتكرر فى المحافظات.. وارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق.. والتقصير الأمنى من قبل الشرطة

تأجيل محاكمة قاتل شيماء الصباغ لـ14مايو والمحكمة تأمر بالقبض على المتهم

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المدعون بالحق المدنى فى مقتل شيماء الصباغ يختصمون وزير الداخلية السابق

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السيسى يلتقى وزراء الداخلية والكهرباء والتموين.. الرئيس يناقش أزمة انقطاع التيار الكهربائى المتكرر فى المحافظات.. وارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق.. والتقصير الأمنى من قبل الشرطة

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تفاقم أزمة الكهرباء بالمحافظات مع اقتراب موسم امتحانات الثانوية العامة.. استياء أهالى سوهاج وأسوان من استمرار انقطاع التيار 6مرات يوميا.. ومواطن: سقطنا من حسابات الحكومة ونلجأ لتخزين المياه فى الجراكن

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تفاصيل تقرير أزمة "ظلام ماسبيرو" قبل عرضه على محلب.. 4 دقائق أنقذت الوزارة من تهمة تعمد قطع التيار عن مبنى التليفزيون.. ومصدر: عطل فى دائرة التحكم الداخلية أدى إلى توقف البث قبل حدوث "الذبذبة"

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مقتل 3 تكفيريين وتدمير 9 بؤر إرهابية فى حملات أمنية بشمال سيناء

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ننفرد بنشر بيان مؤتمر قبائل وسط سيناء ..إهدار دم من يشارك فى العمليات الإرهابية..غلق الأنفاق أمام التكفيريين ..وتشكيل مجموعات من الشباب لمشاركة الجيش للقضاء على بؤر التطرف تحت لواء "اتحاد قبائل سيناء"

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إصابة مجند برصاص إرهابيين فى شمال سيناء

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بالصور.. للمرة الثانية خلال شهرين.. استهداف منازل قضاة دوائر الإرهاب.. تحطم 3 سيارات وضبط صيدلى متهم بزرع 3 قنابل أمام منزل المستشار معتز خفاجى قاضى "أحداث مكتب الإرشاد"

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المستشار خفاجى: الإرهابيون زرعوا 3 قنابل لاغتيالى بصحبة عضو يمين الدائرة

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القبض على 53 من القيادات الوسطى للإخوان و50 من العناصر المتطرفة

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بعد أحداث البصارطة..الإخوان تفتى بإهدار دم أفراد الداخلية وتدعو لتدخل دولى..عصام تليمة يحرّض: قوات الأمن مهدرة الدم شرعا..ومجلس الجماعة فى تركيا يتحدث عن الصمت الدولى..وعضو مجمع البحوث يرد: كلام كاذب

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"لجنة الأموال المهربة" تتسلم معلومات من فرنسا وبريطانيا حول نظام "مبارك"

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خلال مؤتمر بجامعة القاهرة.. وزير الخارجية: نستبعد المقاربة مع إيران أو تركيا حفاظا على الأمن القومى العربى.. مصر تستعيد دورها التاريخى.. ويؤكد: علاقتنا مع روسيا لن تأتى على حساب مصالحنا مع أمريكا

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رئيس أركان القوات المسلحة يستعرض مع نظيره الإماراتى تعزيز التعاون

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حاكم الشارقة: "بحبك يا مصر.. وفضلها على الإمارات لا يحصى"

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تفاصيل تحقيقات النيابة مع "مفتى داعش" بالشرقية.. المتهم ضابط مفصول بسبب علاقة أشقائه بمقتل السادات.. التحريات: عاد بعد ثورة يناير لجمع أتباعه من المحافظات..وتؤكد: يكفر الصلاة بالمساجد واعتقل عدة مرات

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الشرطة الجزائرية تعتقل مصريا متهما بتجنيد مقاتلين لجبهة النصرة وداعش

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زبيدة ثروت لـ عمرو الليثى:أبو هشيمة نموذج للشاب الناجح ونفسى حفيدى يبقى مثله

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حصاد خدمة "whatsapp youm7" فى يومها الثامن.. استغاثة من إهمال مستشفى تلا المركزى بالمنوفية.. وانتشار القمامة فى مطاى بالمنيا ومساكن عثمان فى عين شمس.. وشكاوى من انقطاع الكهرباء بسوهاج 7 ساعات يوميا

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وزير الأوقاف: دعوات تحليل ممارسة الجنس وخلع الحجاب خطر على الأمن القومى

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خلافات حزب الوفد تتصاعد وتصل لمكتب النائب العام.. 16 عضوا يتقدمون ببلاغ يتهمون السيد البدوى بارتكاب مخالفات مالية.. وبهاء أبو شقة: لا مجال لتبادل التراشق.. وأسعى للصلح بين الجبهتين

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موجز أخبار مصر للساعة1.. بدء محاكمة الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ

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