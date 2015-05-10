احرصى على كوباية اللبن والزبادى فترة الحمل والرضاعة والبلوغ

أهمية عنصر الكالسيوم للمرأة

كثير من النساء لا ينتبهن لأهمية عنصر الكاليسوم للحفاظ على الصحة، خاصة خلال فترة البلوغ والحمل والرضاعة، حيث يعتبر أحد العناصر المكونة لكتل عظام المرأة.>ويقول الدكتور عمرو حسن، استشارى النساء والتوليد بقصر العينى: يجب أن تحصل المرأة على عنصر الكاليسوم بصورة كافية منذ ولادتها وحتى بلوغها 20 عامًا، نظرا لأهميته فى بناء كتلة العظام وتكوينه بهذه المرحلة.

وأشار د.عمرو قائلاً: الكتلة العظمية للرجل أعلى من المرأة لذلك احتمالات إصابة الرجال بهشاشة العظام أقل من السيدات، نظرًا لأن المرأة تمر بمراحل مختلفة تكون أكثر احتياجًا لعنصر الكاليسوم مثل فترة الحمل والرضاعة".

فوائد الكالسيوم للمرأة فترة الحمل والرضاعة

الكالسيوم ومنتجات الألبان

>ويستكمل د.عمرو قائلاً: يساهم عدم حصول المرأة على احتياجاتها من عنصر الكالسيوم بقدر كافٍ فى قيام المشيمة بإفراز مواد تعمل على تكسير العظام والأسنان وسحب الرصيد المتبقى من الكالسيوم لإمداد الجنين بالكالسيوم، ما ينعكس على صحة المرأة".>ويتابع د.عمرو قائلا: هناك بعض النساء لديهن اعتقاد بأن تناول الألبان خالية الدسم أقل فائدة مثل النوع كامل الدسم، وذلك أمر خاطئ نظرًا لأن اللبن الكامل خالى الدسم يعادل كامل الدسم من حيث العناصر الغذائية".

وأضاف د.عمرو قائلاً: يجب على الأمهات الاهتمام بحصول بناتهن على القدر الكافى من عنصر الكالسيوم، وكذلك أيضًا المرأة فترة الحمل والرضاعة والمتواجد بكثر فى الألبان ومنتجاتها مثل الأجبان والزبادى والبيض والسردين، كما يجب تناول أقراص من الكالسيوم".