قصر ثقافة أسيوط يستضيف الملتقى الدولى الثانى للكاريكاتير 15ميو المقبل

يسضيف قصر ثقافة أسيوط الملتقي الدولي الثانى للكاريكاتير في أولى جولاتته بمحافظات مصر ،وذلك في الفترة من ١٥ إلى٢٢ مايو الحالي .

> وتقام ضمن فعاليات الملتقى الملتقى ندوة وورشة عمل يديرها الفنانون محمد عفت ،سمير عبد الغني ،تامر يوسف ،وفوزي مرسي ،وذلك فى إطار النشاط الذى يقدمه صالون أسيوط الثقافى تحت اشراف د. فوزية أبو النجا رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافى، وعبد العال زهران مدير عام فرع ثقافة أسيوط، ضياء مكاوى مدير قصر ثقافة أسيوط، والشاعر محمد جابر المتولى مدير الصالون .

> ويذكر أن الملتقى تنظمه الجمعية المصرية للكاريكاتير واتحاد منظمات الكاريكاتير( فيكو)، بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية ،صندوق التنمية الثقافية، الهيئة العامة لقصور الثقافة ،مشروع “التحرير لاونج جوته” ،ومتحف الكاريكاتير بالفيوم. ،ويشارك في الملتقي أكثر من 285 فنانا، من 60 دولة ،من بينها أوكرانيا، روسيا، إسبانيا، كوبا، البرازيل،، إيطاليا، رومانيا، تركيا، الهند، إيران، بولندا، اليابان، الصين، المغرب، الكويت، السعودية، البحرين، الإمارات .