وصول طلائع القوة الماليزية للقواعد السعودية للمشاركة في “إعادة الأمل”

نقلت قناة العربية عن وصول طلائع القوة الماليزية إلى القواعد الجوية السعودية ، اليوم الأحد ، للمشاركة في تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية ضمن مرحلة ” إعادة الأمل “.

وبذلك تصبح ماليزيا الدولة الـ12 في التحالف بعد السنغال التي أعلنت مشاركتها الأسبوع الماضي في التحالف ، عبر إعلان وزير خارجيتها مانكير ندياي للبرلمان السنغالي.

وأوضحت وزارة الدفاع السعودية ، أن مركز عمليات التحالف يجري تحضيراته لإنضمام القوة الماليزية والسنغالية وطبيعة المهام ، التي ستوكل إليهما بمشاركة دول التحالف.