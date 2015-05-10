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استراحة - إمبولي 1-1 فيورنتينا .. صلاح على مقاعد البدلاء

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استراحة - إمبولي 1-1 فيورنتينا .. صلاح على مقاعد البدلاء استراحة - إمبولي 1-1 فيورنتينا .. صلاح على مقاعد البدلاء

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إمبولي وفيورنتينا في الدوري الإيطالي بجلس محمد صلاح على مقاعد البدلاء.

ويجلس الجناح المصري محمد صلاح على مقاعد بدلاء فيورنتينا لمواجهة إمبولي.

ويحل فيورنتينا ضيفا على إمبولي في الجولة الـ35 من الدوري الإيطالي.

صلاح شارك أساسيا ليلة الخميس في خسارة فيورنتينا أمام سيفيليا في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

سيفيليا ضرب فيورنتينا 3-0 ووضع قدما في نهائي البطولة. ويستعد فيورنتينا الخميس المقبل في لقاء الإياب من أجل آمل التأهل.

وفضل فينشينزو مونتيلا المدير الفني لفيورنتينا إراحة صلاح.

ويحتل فيورنتينا المركز السادس برصيد 52 نقطة بينما يأتي إمبولي في المركز الـ13 برصيد 41 نقطة.

وشارك صلاح في 21 مباراة مع فيورنتينا خلال 3 بطولات مختلفة بين الدوري الإيطالي والكأس والدوري الأوروبي.

وسجل صلاح 7 أهداف وصنع 2 خلال 1.521 دقيقة بقميص فيورنتينا.

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ق3 جوسيب إيليشيش يسجل الهدف الأول لفيورنتينا في مرمى إمبولي.

6:00 إمبولي 0-0 فيورنتينا.

انطلاق المباراة.

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