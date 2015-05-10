بالفيديو - تحية من لاعبي ليفربول لـ ' البطل ' تشيلسي

وقف لاعبو ليفربول لتحية لاعبي تشيلسي أبطال الدوري الإنجليزي قبل انطلاق اللقاء بين الفريقين.

ليفربول يحل ضيفا على تشيلسي في إطار الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي.

تشيلسي حقق لقب الدوري الإنجليزي رسميا قبل 3 جوالات من النهاية لتظهر تقاليد الدوري الإنجليزي قبل لقاء الفريقين.

ومن تقاليد الدوري الإنجليزي وقوف خصم بطل المسابقة للتصفيق قبل انطلاق المباراة وهو ما فعله لاعبو ليفربول بقيادة ستيفن جيرارد.

ويحتل ليفربول المركز الخامس برصيد 61 نقطة وأي نتيجة غير الفوز أمام تشيلسي تعني عدم تأهل الريدز رسميا إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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