قطعت الكهرباء عن "ليلة الحنة" فوقع العريس على استمارة "تمرد"

كتب : محمد عبداللطيف الصغير منذ 29 دقيقة

فوجئ الشاب محمد بدوى البطل، وأسرته، بقطع الكهرباء عن احتفاله بـ"ليلة الحنة" في الأقصر، ما اضطره إلى استقبال باقي "المعازيم" على ضوء الشموع، ودفعه إلى التوقيع على استمارات حملة تمرد وتوزيعها على ضيوفه، تعبيرا عن فقده الأمل في تطوير أداء الحكومة والنظام الحالي بشأن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

الشاب الأقصري الذي لا ينتمي لأي تيارات أوحركات أو أحزاب سياسية، قال إن مصر تنتقل من سيء لأسوأ، بدليل قطع الكهرباء عن مدينة يوجد بها ثلث آثار العالم، وبها آلاف السياح، دون أي مقدمات أو اهتمام بتبعات ذلك.