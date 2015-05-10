أخبار عاجلة

ستاد مصر: تشكيل فريق الأهلى لمباراة بتروجيت -
مكتب تموين حوش عيسى "آيل للسقوط" فوق رؤوس طالبي الدعم -
سفير كوريا الشمالية في روسيا: سنرد على أي استفزاز أمريكي "دون رحمة" -
«أليجري» يتمسك بالسيدة العجوز: باق لموسم آخر -
شوف الصفات البشرية في رسول الله واعرف إنك فيك من نبيك كتير - لعلهم يفقهون -
مؤتمر الكنيسة الكاثوليكية لإعلان ترتيبات زيارة بابا الفاتيكان -
المصرية للاتصالات ترفع الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين إلى 3 آلاف جنيه -
السيسي يلتقي صاحب مشروع تصنيف «الإخوان» إرهابية في أمريكا -
أستاذة سياسات الإدارة عن سقوط «صخور المقطم»: لا تخطيط في مصر -
منع زوجة دبلوماسي بريطاني من دخول مصر.. ومصادر: «المعاملة بالمثل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. أونا

عبد الجواد طايل يلقى أشعاره بأوبرا دمنهور الجمعة المقبلة

Google+ Print
عبد الجواد طايل يلقى أشعاره بأوبرا دمنهور الجمعة المقبلة عبد الجواد طايل يلقى أشعاره بأوبرا دمنهور الجمعة المقبلة

يقدم الشاعرعبد الجواد طايل مجموعة من أشعاره بالصالون الثقافى الذى تنظم دار الأوبرا برئاسة د. إيناس عبد الدايم ، تحت عنوان ” ليلة مع الشعر” بمسرح أوبرا دمنهور، وذلك فى السابعة مساء الجمعة 15 مايو.

الصالون يديره الفنان التشكيلى أمين الصيرفي، ويشارك في اللقاء الفنان حلمى فودة.

الجدير بالذكر أن عبد الجواد طايل شارك في العديد من المهرجانات الشعرية، وقام بتأليف العديد من البرامج الأدبية للإذاعة، و له دواوين شعرية عديدة منها، ولكني أحبك 1980، مملكة الحب 1982، أشواق وأشواك، والحب كان الثمن 1992 ،هذا هو القمر 1999.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا