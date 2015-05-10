عبد الجواد طايل يلقى أشعاره بأوبرا دمنهور الجمعة المقبلة

يقدم الشاعرعبد الجواد طايل مجموعة من أشعاره بالصالون الثقافى الذى تنظم دار الأوبرا برئاسة د. إيناس عبد الدايم ، تحت عنوان ” ليلة مع الشعر” بمسرح أوبرا دمنهور، وذلك فى السابعة مساء الجمعة 15 مايو.

الصالون يديره الفنان التشكيلى أمين الصيرفي، ويشارك في اللقاء الفنان حلمى فودة.

الجدير بالذكر أن عبد الجواد طايل شارك في العديد من المهرجانات الشعرية، وقام بتأليف العديد من البرامج الأدبية للإذاعة، و له دواوين شعرية عديدة منها، ولكني أحبك 1980، مملكة الحب 1982، أشواق وأشواك، والحب كان الثمن 1992 ،هذا هو القمر 1999.