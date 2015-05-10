الزند: محاولات الإرهاب الأسود اغتيال القضاه لن توقفهم عن أداء واجبهم

أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، أن ما أقدمت عليه عناصر من جماعات الإرهاب، من عملية إجرامية فاشلة، لاغتيال المستشار معتز خفاجي رئيس محكمة الجنايات، والذي يباشر محاكمة المتهمين في عدد من قضايا الإرهاب، عن طريق وضع عبوات ناسفة أسفل سيارته ومنزله – لم ولن ترهب القضاة أو تثنيهم عن مواصلة قيامهم لتطبيق أحكام القانون بشأن كافة الجرائم التي تقترفها عناصر الإرهاب الخارجة على القانون.

وأشار المستشار أحمد الزند في تصريح له إلى أن العناية الإلهية أنقذت ذلك القاضي الجليل، من أيدي تلك العناصر الآثمة، موضحًا أن إزهاق أرواح البشر هو أمر بيد الله، وليس بيد الإرهاب المأجور.

وأشاد المستشار الزند بدور أجهزة الأمن، في إلقاء القبض على أحد الجناة إثر مشاركته في زرع تلك العبوات الناسفة التي استهدفت المستشار خفاجي، مطالبًا السلطات الأمنية بمواصلة جهدها في ضبط باقي الجناة وتقديمهم للعدالة.

وثمن المستشار الزند عاليًا جهود رجال القوات المسلحة والشرطة وتضحياتهم في مواجهة ذلك الإرهاب الأسود، داعيًا كافة سلطات الدولة والجهات المعنية وسائر مفكري الأمة وعلمائها، لتضافر الجهود فيما بينهم لمواجهة ذلك الإرهاب المأجور واستئصال جذوره من المجتمع.

وناشد المستشار أحمد الزند زملاءه من رجال القضاة، بتوخي الحذر والحيطة، وعدم ترك سياراتهم أو سيارات ذويهم في أماكن غير آمنة ودون حراسة، مطالبا السلطات المختصة تمكين رجال القضاء من استعمال الجراجات العمومية القريبة من محال إقامتهم بطريقة ميسرة، حفاظًا على حياتهم وحياة أسرهم.