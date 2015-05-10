فائدة مجلدي ” Program Files ” في ويندوز

عند التوجه إلى القرص الصلب الذي تم تثبيت نظام ويندوز عليه ، وهو في الغالب القرص C ، قد يلاحظ المستخدم في بعض الأوقات وجود مجلدي Program Files ، الأول باسم ” Program Files ” ، والثاني ” (Program Files (x86″ ، حيث يعتقد البعض أنه لا فائدة من وجود مجلدين لنفس الغرض .

السبب في وجود هذين المجلدين ، هو معمارية معالج الحاسب ، فالحواسب تتوفر بمعماريتين ، الأولى 32 بايت ، والثانية 64 بايت ، ومؤخراً بدأ الاعتماد كثيراً على المعمارية الثانية ، لكن الكثير من البرامج لا تزال مكتوبة وفقاً للأولى .

لهذا السبب فإن ترميز معمارية 32 بايت يكون x86 داخل النظام ، وبالتالي هذا يدل على أن البرامج داخل هذا المجلد مكتوبة بهذه المعمارية ، وقد لا تدعم معمارية 64 بايت ، لكنها ستعمل دون مشاكل في معظم الأوقات .

أما في حالة تشغيل برنامج بمعمارية 64 بايت على حاسب 32 بايت فإنه لن يعمل ، وإن عمل سيتوقف بشكل آلي بعد فترة قصيرة بسبب عدم إيجاد الملفات اللازمة لتشغيله .