محافظ الغربية يوجه برفع الإشغالات بشارع الخان بطنطا لتيسير حركة المرور

طالب سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية، العقيد مهند أبو ليمون رئيس قسم شرطة المرافق بالغربية، بالمتابعة المستمرة للباعة الجائلين بشارع الخان ورفع الإشغالات الموجودة أولا بأول وتيسير الحركة المرورية بالشارع.

جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة التى قام بها المحافظ لشارع الخان وشارع الحكمة.

وأكد محافظ الغربية أن التراخيص التى سيتم استخراجها للباعة الجائلين بشارع الخان تراخيص مؤقتة، وتنتهى بنهاية شهر رمضان القادم.

كما تفقد محافظ الغربية شارع الحكمة لمتابعة الحالة المرورية والإشغالات والوقوف على حالة النظافة العامة بالشارع، وطالب مجدى غنيم رئيس حى أول طنطا بسرعة رفع القمامة الموجودة بالشارع، والتنبيه على عمال القمامة برفع القمامة من الشارع أولا بأول.