محافظ بورسعيد: تكثيف الحملات الأمنية للتصدى لسرقة الكهرباء ببورسعيد

أكد اللواء مجدى نصر الدين محافظ بورسعيد، أن توجيهات المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء للمحافظين، تتضمن تبنى كافة المشاكل التى تتعلق بالمواطن من حيث ارتفاع السلع والرعاية الصحية والعلاجية التى تقدم للمرضى بالمستشفيات، وتفعيل دور جمعيات حماية المستهلك.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بالمجلس التنفيذى بالديوان العام للمحافظة، والذى حضره كافة الأجهزة التنفيذية والمستشار العسكرى والسكرتير العام والمساعد.

وطالب المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية التصدى لسارقى الكهرباء من أعمدة الإنارة بطرق غير مشروعة وإحالتهم للنيابة العامة، وخاصة بعد أن قام المشرع بتجريم سرقة الكهرباء.

ومن جانبه حذر المحافظ التنفيذيين الذين يقدمون أسعارا فلكية للمقايسات التى تقدم لبعض المشروعات فى نطاق الحى مؤكدا إحالة كل من تثبت إدانته للنيابة العامة.