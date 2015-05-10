أخبار عاجلة

ستاد مصر: تشكيل فريق الأهلى لمباراة بتروجيت -
مكتب تموين حوش عيسى "آيل للسقوط" فوق رؤوس طالبي الدعم -
سفير كوريا الشمالية في روسيا: سنرد على أي استفزاز أمريكي "دون رحمة" -
«أليجري» يتمسك بالسيدة العجوز: باق لموسم آخر -
شوف الصفات البشرية في رسول الله واعرف إنك فيك من نبيك كتير - لعلهم يفقهون -
مؤتمر الكنيسة الكاثوليكية لإعلان ترتيبات زيارة بابا الفاتيكان -
المصرية للاتصالات ترفع الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين إلى 3 آلاف جنيه -
السيسي يلتقي صاحب مشروع تصنيف «الإخوان» إرهابية في أمريكا -
أستاذة سياسات الإدارة عن سقوط «صخور المقطم»: لا تخطيط في مصر -
منع زوجة دبلوماسي بريطاني من دخول مصر.. ومصادر: «المعاملة بالمثل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

التشكيل – فتحي مبروك يحافظ على ثبات الأهلي.. وجدو على الدكة

Google+ Print
التشكيل – فتحي مبروك يحافظ على ثبات الأهلي.. وجدو على الدكة التشكيل – فتحي مبروك يحافظ على ثبات الأهلي.. وجدو على الدكة

يلعب محمد رزق بجوار حسام غالي في وسط الأهلي أمام طلائع الجيش بالجولة 29 من الدوري المصري، في غياب حسام عاشور.

ويشارك رزق مع غالي في حماية الخط الخلفي الذي يقوده باسم علي وشريف حازم وسعد سمير وصبري رحيل.

ويدعم رزق وغالي كذلك الوسط الهجومي للأهلي الذي يمثله محمود حسن "تريزيجيه" وعبد الله السعيد ومؤمن زكريا في غياب وليد سليمان.

ويقود هجوم الأهلي أحمد عبد الظاهر.

ويلعب الأهلي بالتشكيل نفسه الذي فاز على النصر خلال الجولة الماضية في أول مباراة للشياطين الحمر تحت قيادة فتحي مبروك. الاستثناء الوحيد هو رزق الذي يلعب مكان الموقوف عاشور.

ويجلس محمد ناجي "جدو" وعماد متعب وشريف عبد الفضيل وأحمد عادل عبد المنعم وهندريك هلمكه ورمضان صبحي ومحمد نجيب على مقاعد البدلاء.

وبذلك استبعد مبروك الثنائي مسعد عوض ومحمد حمدي من القائمة.

وفيما يلي التشكيل كاملا:

المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: باسم علي – شريف حازم – سعد سمير – صبري رحيل

الوسط: محمد رزق – حسام غالي – تريزيجيه – عبد الله السعيد – مؤمن زكريا

الهجوم: أحمد عبد الظاهر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع