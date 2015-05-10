متخافش.. البهاق غير معدٍ و4 طرق لعلاجه

مرض البهاق

البهاق أحد الأمراض الجلدية التى تصيب الأشخاص نتيجة أسباب وعوامل مختلفة، أهمها أسباب جينية والضغوط العصبية والنفسية.>قال الدكتور أحمد قدح، أخصائى الجلدية التناسلية والذكورة والعقم، إن البهاق عبارة عن نقص صبغات الجلد "الملامين" أو توقف الخلايا الصبغية التى تعطى الجلد لونه الطبيعى.

ويستكمل د.قدح قائلا: "تظهر أعراض الإصابة بالبهاق فى صور متعددة مثل فقدان مفاجئ للون الجلد أو وجود بقع بيضاء واضحة بأماكن متفرقة بالجسم، مثل الحواجب والوجه بصورة كثيفة وغيرها".

وأشار د. قدح قائلا: "كثير من الأشخاص لديهم اعتقاد غير صحيح حول مرض البهاق بأنه مرض معد، وهو ما يجعلهم ينفرون من مريض البهاق، وهو مما يسبب إصابته بمشاكل نفسية سواء الكبار أو الأطفال، وذلك مفهوم خاطئ نظرا لأن البهاق مرض ليس معديا".

أسباب الإصابة بالبهاق

أهم طرق علاج البهاق

>ويتابع د.قدح قائلا: هناك بعض الأسباب والعوامل المختلفة التى تؤدى للإصابة بمرض البهاق وأهمها:>1- أسباب تتعلق بالجينات.>2- أسباب وراثية.>3- الضغوط النفسية العصبية.>4- أحيانا يكون جزء من أمراض متلازمة مثل الأمراض العصبية والصدفية.>5- أحيانا يصيب كبار السن.>وأضاف د.قدح قائلا: هناك طرق علاجية مختلفة يتم استخدامها لعلاج الأشخاص المصابون بالبهاق وأهمها:>1- العلاج الموضعى الذى يحقق نتائج شفاء بنسب كبيرة خاصة بمنطقة الوجه من خلال استخدام دهانات موضعية وكريمات ولوسيون.>2- العلاج الضوئى بواسطة الأشعة الفوق بنفسيجة والتى يتم تركيزها على الأماكن المصابة بالجسم.>3- استخدام الليزر.>4- حديثا يتم إعادة زرع الخلايا الصبغية بأماكن البهاق والجارى الدراسات والأبحاث بالفترة الحالية.