طالب يحاول إنقاذ زميله فيغرق معه فى ترعة بالدقهلية

لقى طالبان بمدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية مصرعهما غرقًا فى البحر بعد انتهاء امتحاناتهمًا، لمحاولتهما الهروب من حرارة الجو.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السعيد عمارة، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ بغرق طفل بالصف الثانى الإعدادى بترعة الرباح التوفيقى أمام مدينة دكرنس، وعلى الفور انتقل الرائد محمد مطر، رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ وتبين غرق طفلين بعد محاولة صديق الغريق الأول إنقاذه، وتبين من التحريات غرق محمد أحمد الشوبرى، 14 سنة، بعد نزوله إلى البحر عقب خروجه من أداء امتحان نهاية العام هروبًا من حرارة الجو.

وبعد مشاهدة حمدى محمود نصر، 14 سنة، زميله يغرق قفز فى المياه لإنقاذه ولكنه لم يتمكن وسقط الاثنان سويًا، وعلى الفور انتقل رجال الإنقاذ النهرى إلى مكان الحادث وتم انتشال الجثتين من الترعة وتم تحرير محضر بالواقعة.