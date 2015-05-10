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مستشار المعاهد الأزهرية ببنى سويف يطالب بحل مشكلة تكدس الطلاب بالامتحانات

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مستشار المعاهد الأزهرية ببنى سويف يطالب بحل مشكلة تكدس الطلاب بالامتحانات مستشار المعاهد الأزهرية ببنى سويف يطالب بحل مشكلة تكدس الطلاب بالامتحانات
طالب محمد طه مرسى، مستشار قطاع المعاهد الأزهرية، مديرى الإدارات التعليمية بمنطقة بنى سويف الأزهرية، بسرعة ندب مراقبى لجان من المرحلة الابتدائية، بالإضافة إلى توفير المقاعد اللازمة لإنهاء مشكلة تكدس الطلاب داخل لجان الامتحانات.

جاء ذلك خلال تفقد مستشار قطاع المعاهد الأزهرية مديرى الإدارات التعليمية بمنطقة بنى سويف الأزهرية اليوم بعض لجان امتحانات النقل بالمرحلتين الإعدادية والثانوية بمعاهد مدن ومراكز بنى سويف الأزهرية، حيث أعطى تعليماته إلى مسئولى مراكز التصحيح والكنترولات بضرورة مطابقة الدرجة التى يحصل عليها الطالب فى كشوف الرصد بورقة الإجابة.

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