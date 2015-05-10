بالصور.. محافظ السويس يشكر القبائل العربية على دعم مستشفى بوحدة غسيل كلوى

أعرب اللواء العربى السروى، محافظ السويس، عن شكره للمجلس الرئاسى لشئون القبائل العربية لدعمه قطاع الصحة بوحدة غسيل كلوى بمستشفى السويس العام مساهمة من المجلس لشعب السويس لرفع المعاناة عن المرضى وتحسين الخدمات الطبية بوحدة الغسيل الكلوى.

وقدم المحافظ درع محافظة السويس لممثل القبائل العربية والمصرية تكريمًا وتقديرًا لجهود القبائل العربية ومشاركتهم المجتمع المدنى.

وناشد المحافظ رجال الأعمال والجمعيات الأهلية للوقوف بجانب قطاع الصحة ودعمه بالأجهزة الطبية حتى تفى الصحة بالخدمات المطلوبة.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذى أقيم بقاعة مؤتمرات مديرية الصحة وحضره اللواء محمد على شمس، مساعد قائد قوات منطقة تنمية القناة وسيناء، والدكتور لطفى عبد السميع، مدير عام الصحة، والشيخ كامل أبو مطر، رئيس المجلس القومى للقبائل العربية، والشيخ عبد الله جهامة، رئيس المجلس القومى عن سيناء، والشيخ عودة أبو عتيق، ممثل قبائل السويس، والشيخ محمد خضير، منسق عام المجلس القومى للقبائل العربية والمصرية، وعدد من القيادات التنفيذية والمشايخ والعواقل وقيادات مديرية الصحة.



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محافظ السويس وشيوخ القبائل العربية



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جانب من لقاء المحافظ وشيوخ القبائل



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درع السويس للقبائل العربية



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المحافظ واللواء محمد شمس والدكتور لطفى عبد السميع

مجلس القبائل العربية يسلم جهازا للغسيل الكلوى لمستشفى السويس العام

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