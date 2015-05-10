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تعليم الشرقية تحيل واضعى امتحان إنجليزى الابتدائية للتحقيق بسبب خطأ بسؤال

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تعليم الشرقية تحيل واضعى امتحان إنجليزى الابتدائية للتحقيق بسبب خطأ بسؤال تعليم الشرقية تحيل واضعى امتحان إنجليزى الابتدائية للتحقيق بسبب خطأ بسؤال
قرر هشام السنجرى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية إحالة اللجنة الثلاثية التى وضعت امتحان اللغة الإنجليزية الخاص بالشهادة الابتدائية والذى تم تأديته اليوم للتحقيق بسبب خطأ فى أحد الأسئلة وتوزيع درجة السؤال على باقى الأسئلة .

وقال وكيل الوزارة لـ"اليوم السابع" إنه تم رصد خطأ فى السؤال الثالث الخاص بالاستماع listen حيث ورد فى الجزء الثانى من السؤال رقم "B" كلمة "harp" وهى من المفترض "Harps" أى أن تكون جمع وليس مفرد، لافتًا إلى أنها لم تؤثر على أداء الطلاب فى الامتحان إلا لأنه تم اتخاذ إجراء صارم مع واضعى الامتحان لعدم تكرار أى خطأ وضرورة اتباع الدقة.

يجدر الإشارة إلى أنه كان تم إلغاء أحد أسئلة الفقرة الأولى من موضوع القراءة بامتحان اللغة العربية بالشهادة الابتدائية وتوزيع درجاتها على باقى الأسئلة لعدم ورد الإجابة بموضوع الدرس حيث جاء بقطعة القراءة السؤال رقم "د" تضمن "ما هى آداب زيارة المريض" وهى غير واردة بموضوع الدرس .

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