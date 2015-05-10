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تأهل فريق كرة القدم بجامعة المنصورة لنهائى دورى الأبطال بالجامعات

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تأهل فريق كرة القدم بجامعة المنصورة لنهائى دورى الأبطال بالجامعات تأهل فريق كرة القدم بجامعة المنصورة لنهائى دورى الأبطال بالجامعات
تأهل فريق كرة القدم بجامعة المنصورة للمباراة النهائية لمسابقة دورى أبطال الجامعات، لينافس فريق جامعة القاهرة فى التصفيات النهائية على المركزين الأول والثانى، وسوف تقام المباراة على استاد جامعة القاهرة يوم الثلاثاء الموافق 12/5/2015 الساعة الرابعة عصرًا.

وكان فريق جامعة المنصورة قد تأهل للمباراة النهائية بعد فوزه فى خمس مباريات على فرق جامعات جنوب الوادى، بورسعيد، المنوفية، التعليم العالى، الزقازيق.

ومن الجدير بالذكر أن دورى الأبطال يقام للمرة الثانية وتبلغ قيمة جوائز المسابقة مليون جنيه توزع على المراكز الثلاثة الأولى.

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