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حملات إزالة للمبانى المخالفة بمنطقة طوسون والمعمورة شرقى الإسكندرية

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حملات إزالة للمبانى المخالفة بمنطقة طوسون والمعمورة شرقى الإسكندرية حملات إزالة للمبانى المخالفة بمنطقة طوسون والمعمورة شرقى الإسكندرية
نفذت محافظة الإسكندرية، من خلال حى ثان المنتزة بقيادة اللواء عادل مصطفى سلامة، وحضور اللواء محمود فهمى مندوب صندوق إسكان القوات المسلحة والعميد سيد محمود رئيس لجنة الإزالة وبالتنسيق مع وحدة الإزالة والتحفظ بالحى، حملة لإزالة الإشغالات فى منطقة ضباط طوسون، وهى عبارة عن فكهانى أمام العقار رقم 30 وعجلاتى ومغسلة أمام العقار رقم 24 وإزالة البلكونة المخالفة بالعقار رقم6ج وإزالة أسباب الشكوى المقدمة من سكان منطقة ضباط طوسون.

كما نفذ الحى قرار إزالة بالعقار رقم11 شقة رقم2 الدور الأراضى المعمورة الشاطئ بالإضافة إلى إزالة سور مخالف بذات العقار.

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