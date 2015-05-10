بالصور.. مذبحة كلاب بالإسكندرية.. شخص يقتل 6 جراء طعنا بالمسامير

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى، صورا لمذبحة جديدة لستة جراء فى الإسكندرية، ويقول ناشر القصة على موقع فيسبوك إن الكلاب حديثة الولادة ولم تتسبب فى إيذاء أى شخص من سكان الشارع، كما أن الجميع كانوا يعطفون على الأم وجرائها، ويعطونها الطعام يوميا، لكن شخص ما تجرد من الرحمة وقام بإحضار خشبة مليئة بالمسامير وضرب بها الصغار حتى ماتوا جميعا أمام أمهم التى تركها على قيد الحياة.

وقع الحادث بشارع رشدى فى كليوباترا بجوار فندق الحرم بالإسكندرية، حيث فوجئ الجميع بالجراء الصغيرة غارقة فى دمائها ولم يتمكن أحد من إنقاذها.



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1ـ تداول القصة عبر مواقع التواصل



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2ـ الأم إلى جوار جرائها حزينة



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3ـ الجراء المقتولة دون رحمة