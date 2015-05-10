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سفينة مساعدات إيرانية تتوجه إلى اليمن اليوم

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سفينة مساعدات إيرانية تتوجه إلى اليمن اليوم سفينة مساعدات إيرانية تتوجه إلى اليمن اليوم
تستعد اليوم، الأحد، سفينة تحمل مساعدات إنسانية إيرانية أطلقت إيران عليها "سفينة الإنقاذ" للتوجه إلى اليمن، ونشرت وكالة فارس للإستعدادات لإبحار السفينة.

وقد قال أمين عام جمعية الهلال الأحمر الإيرانية على أصغر أحمدى، إن السفينة ستنطلق من ميناء بندر عباس جنوب إيران إلى السواحل اليمنية، مضيفا أنه تم التنسيق اللازم مع الهلال الأحمر اليمنى والصليب الأحمر الدولى، والهلال الأحمر السعودى.

وكانت قد منعت طائرات مقاتلة قبل أيام طائرة إيرانية قيل أنها محملة بمساعدات إنسانية وقصفت مدرج مطار عدن، مما دفع طهران بإرسال سفينة عبر البحر.

من جهة ثانية، أفادت سكاى نيوز نقلا عن مصادر وصول تعزيزات عسكرية للحوثيين وقوات صالح إلى منطقة الوهط ورأس عمران استعدادا لاقتحام منطقة البريقا والسيطرة على مصفاة عدن.

- إيران ترسل مساعدات إنسانية إلى اليمن عبر البحر

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مصر 365

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