القوات العراقية تحرر قريتين شمالى تكريت

أعلن مصدر أمنى عراقى اليوم الاحد تحرير قريتى المحزم والحمرة شمالى تكريت من قبضة تنظيم داعش.

وقال المصدر فى قيادة عمليات صلاح الدين لوكالة الانباء الالمانية(د.ب.أ) إن القوات العراقية والحشد الشعبى شنا هجوما منذ الصباح على قريتى المحزم والحمرة على الضفة الغربية لنهر دجلة حيث يتحصن فيهما عناصر داعش.

وأضاف المصدر أن "الهجوم الذى سبقه قصف بمدفعية الهاون اسفر عن طرد تنظيم داعش من القريتين وقتل ثلاثة من مسلحيه وإحراق عجلتين والاستيلاء على اسلحة خفيفة.

وتعد القريتين من اوكار تنظيم داعش وترفرف فوق بناياتهما رايات التنظيم السوداء بالرغم من وقوع قرية المحزم على بعد (500 متر) عن مركز قيادة عمليات صلاح الدين فى حرم جامعة تكريت.

وتعتزم القوات العراقية السيطرة على ضفة نهر دجلة الغربية التى يتحصن فيها داعش مستفيدا من الغطاء النباتى الكثيف الذى يغطيها وتمتد نحو 40 كم من تكريت إلى بيجى.

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