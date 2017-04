إليسا تخسر مرة أخرى في "أكس فاكتور" وراغب علامة يقول لها: "اقعدي عاقلة"

بلوحة استعراضية افتتحت الحلقة الرابعة من العروض المباشرة في برنامج "The X Factor"، شارك فيها كل المشتركين من كل الفئات من خلال أداء مقاطع لمجموعة من الأغنيات العربية والغربية المشهورة.

وكان لافتاً أن مضمون الحلقة لم يكن منسجماً تماماً مع موضوعها الذي حمل عنوان Let’s dance" "، وربما هذا الأمر يعود إلى عدم التنسيق مسبقاً مع أعضاء اللجنة الذين إختار البعض منهم أغنيات لا تعكس موضوع الحلقة، كما حصل مع ندجيم الذي بدا وكأنه في غربة عندما أدى أغنية "Firework"، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى، كان هناك سوء إختيار واضح في اختيار أغنيات غير مناسبة لعدد من المشتركين حيث بدت خيبة الأمل واضحة على بعض الوجوه، كما حصل مع رانيا جديدي التي غنّت "يا وحشني" ومع مجدي الذي غني "حبيبي ولا على باله".

كما كان لافتاً أيضاً عرض فيديو مسجل بالصوت والصورة لزوجة المشترك ندجيم التي حاولت من خلاله تقديم الدعم المعنوي له، وهذا الأمر لم يسرِ على سواه من المشتركين، وربما كان الهدف منه التأكيد أن ندجيم متزوج لإبعاد شبهة الشذوذ التي لاحقته خلال الأسبوع الماضي عندما تم نشر صور له على أحد المواقع الالكترونية الأوروبية وهو يرتدي ملابس داخلية نسائية.

ولقد حرص أعضاء لجنة التحكيم على التنويه بأن مرحلة الجدّ بدأت وأنهم سيعمدون القسوة في تقييم المشتركين، كما كان لافتاً المديح الذي تم توجيه إلى مقدميّ البرنامج دانيلا رحمة وباسل ألزارو حيث وجدت فيهما إليسا أجمل ثنائي يقدم برامج مشابهة، بينما رأى راغب علامة أن برنامج "أكس فاكتور" سيثمر نتائج إيجابية على مستوى دانيالا وباسل قبل أن يتوجه إليهما قائلاً: "لابقين لبعض".

إلى ذلك أطلق راغب علامة بصفته سفيراً لدى الأمم المتحدة هاشتاغ "أعطونا_ السلام_ حتى" الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي والذي تفاعل معه الملايين على مستوى الوطن العربي منذ الدقائق العشرين الأولى لإطلاقه، ومن بين ما كتبه أحد المغردين: "أعطونا السلام حتى مجدي يكون مبسوط ونحس أنو عايش معنا وناسي حزنه وهو على المسرح"، في إشارة إلى المشترك مجدي شريف.

المنافسة بين المشتركين أسفرت عن خروج رانيا جديدي من البرنامج، وهي من فريق "سولو عربي" الذي تشرف عليه إليسا، بعد أن دخلت في منطقة الخطر مع ندجيم وهو من فريق "سولو غربي" الذي يشرف عليه راغب علامة، والذي تمكن من اجتياز أزمته بفضل تصويت دنيا سمير غانم له، وبذلك تكون إليسا قد خسرت ثاني مواهبها بعد خروج ندى خليل في الحلقة الماضية.

المشترك الجزائري الأصل ندجيم: "كان أول المشتركين الذين إعتلوا خشبة المسرح ولكنه لم يكن في أفضل أحواله بل يمكن القول أن العرض الذي قدمه كان الأسوأ مقارنة مع ما قدمته خلال كل الحلقات الماضية، ثم تبعه مجدي شريف الذي تحدت به إليسا قائلةً أنها متأكدة أنه سيكسّر الدنيا ولكن تحديها لم يكن في مكانه، ولم يوفق مجدي في أداء أغنية "حبيبي ولا على باله"، وكأنه وجد نفسه مرغماً على تقديم أغنية لا يحبها، حيث بدت علامات الفشل واضحة على أدائه منذ اللحظة الأولى التي بدأ فيها الغناء، على عكس فريق "Guitanai" الذي كان في أفضل أحواله في هذه الحلقة عندما قدم أغنية "قومي تنرقص" ويمكن القول أنه قدّم أفضل عروضه حتى الآن من خلال العرض الذي قدمه مع هذه الأغنية. المشتركة لاتويا، وكما جرت العادة، كانت على قدر المسؤولية مع أغنية "where have you been" وهي تعتبر من أبرز المرشحين للفوز باللقب، أما فريق "Mounib Band" فقدم عرضاً أعجب أعضاء لجنة التحكيم وأشعل المسرح مع أغنية "ستة الصبح". فريق"The 5" صاحب الشعبية الأكبر في البرنامج، خلق كعادته حماساً وتفاعلاً كبيراً مع الجمهور مع أغنية "c’est la vie" ، ثم أتى دور المشتركة المغربية هند زيادي التي قدمت أغنية "الليالي" بطريقة مقبولة، وكعادتها بالغت إليسا في تقديم المديح والثناء لها، عندما توجهت إليها قائلة "ما بعرف ليش ذكرتني بذكرى" على الرغم من أن أدائها كان متواضعاً جداً، ثم تبعها المشترك حمزة هوساوي الذي يعتبر منافساً قوياً على اللقب وكان متميزاً عندما غنى Without you" " أما الختام فكان مع المشتركة رانية جديدي التي أدت أغنية "يا واحشني" بطريقة غير موفقة وكانت ضحية أغنية غير مناسبة لها على الرغم من الموهبة الكبيرة التي تتمتع بها.

وكانت لافتة التعليقات السلبية والإيجابية التي حظي بها فستان رانيا البرتقالي، فعلى عكس رأي دنيا سمير غانم التي أعجبت بلون فستانها قالت لها إليسا:"ما بحب الأورانج بس لابقلك"، مما دفع راغب علامة إلى الردّ عليها "إقعدي عاقلة". تعليق إليسا جاء على خلفية تأييدها لحزب القوات اللبنانية الذي يعتبر المنافس السياسي الأبرز للتيار العوني الذي يعتمد اللون البرتقالي في كل شعاراته الحزبية.

