بالصور: هذا سر زيارة نور إلى دبي

سرقت الممثلة التركية سونغول أودين الشهيرة بنور الأضواء والإعلام من مسؤولي السياحة العرب في حفل افتتاح معرض السياحة العربية في دبي، لحلولها ضيفة مشاركة فيه بصفتها الوجه الإعلامي لشركة الخطوط الجوية التركية المشاركة رسمياً في معرض السياحة العربية الـ 22 بمشاركة 87 دولة من بينها تركيا والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي. وتواجدت سونغول معظم وقتها في جناح الخطوط الجوية التركية حيث تدافع معجبوها لالتقاط الصور التذكارية معها،ولبّت طلب الفضائيات العربيات لإجراء حوارات قصيرة معها حول الفن ومسلسلها الجديد "قصر العصفورة" الذي سينتهي عرضه في منصف يونيو (حزيران) المقبل. ولا يعرف بعد إن كان سيستأنف تصوير موسم ثان منه. وكان من بين البرامج التي حاورتها برنامج Et بالعربي الذي تبثه شبكة mbc العربية الأكثر إهتماماً في العالم العربي بالدراما التركية ونجومها.

ويعود الفضل الأول والأكبر في ولادة وزيادة اهتمام العرب بالسياحة في تركيا لمسلسلها الشهير "نور" الذي شاركها بطولته الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند حيث شاهد حلقته الأخيرة 87 مليون مشاهد عربي. وأصبحت الفيللا البيضاء المطلة على مضيق البوسفور الذي صورت فيه أحداثه مزاراً للسياح العرب لأعوام طويلة حتى اشتراها مالك جديد منع دخول السياح العرب إليها الذين لا يروها إلا من واجهتها البحرية خلال قيامهم برحلات بحرية فردية وجماعية بالقوارب واليخوت.