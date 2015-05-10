زواج النجمة راشيل هاريس من حبيبها كريستيان هيبل

تزوجت الممثلة الأمريكية Rachael Harris من حبيبها الموسيقي Christian Hebel ، بعد علاقة حب دامت حوالي السنة.

Harris البالغة من العمر 47 عاماً، كشفت عن هذا الأمر يوم الجمعة من خلال تغريدة نشرتها عبر موقع تويتر للتواصل الإجتماعي، مشيرة إلى أن الزواج تم الأسبوع الماضي في ولاية نيويورك الأمريكية، بحضور الأهل والأصدقاء المقربين.

وقالت Rachael إنها وحبيبها الذي يصغرها بـ 9 سنوات، لم يرغبا بإقامة حفل زفاف ضخم، لأن هذه المناسبة خاصة جداً بالنسبة لهما.

وأعرب الطرفان عن سعادتهما بهذه الخطوة التي لطالما إنتظراها بفارغ الصبر، مشددان على أن الزواج مؤسسة ناجحة إذا كان مبنياً على الحب والتفاهم والمشاركة.

يشار إلى أن Christian Hebel عرص الزواج على Rachael Harris في أيلول- سبتمبر من العام الماضي، خلال وجودهما في جزيرة Capri الإيطالية، من أجل حضور حفل زفاف Neil Patrick Harris و David Burtkaالسري.