أخبار عاجلة

ستاد مصر: تشكيل فريق الأهلى لمباراة بتروجيت -
مكتب تموين حوش عيسى "آيل للسقوط" فوق رؤوس طالبي الدعم -
سفير كوريا الشمالية في روسيا: سنرد على أي استفزاز أمريكي "دون رحمة" -
«أليجري» يتمسك بالسيدة العجوز: باق لموسم آخر -
شوف الصفات البشرية في رسول الله واعرف إنك فيك من نبيك كتير - لعلهم يفقهون -
مؤتمر الكنيسة الكاثوليكية لإعلان ترتيبات زيارة بابا الفاتيكان -
المصرية للاتصالات ترفع الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين إلى 3 آلاف جنيه -
السيسي يلتقي صاحب مشروع تصنيف «الإخوان» إرهابية في أمريكا -
أستاذة سياسات الإدارة عن سقوط «صخور المقطم»: لا تخطيط في مصر -
منع زوجة دبلوماسي بريطاني من دخول مصر.. ومصادر: «المعاملة بالمثل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

القبض على قاتل الفنانة التركية ديير دنيز

Google+ Print
القبض على قاتل الفنانة التركية ديير دنيز القبض على قاتل الفنانة التركية ديير دنيز

الأحد 10-05-2015 13:48

قبضت قوات الأمن التركية على قاتل الفنانة التركية ديير دنيز، التي عُثر عليها مقتولة خنقاً في منزلها وسط إسطنبول، إذ تبين أنه شاب يبلغ من العمر 17 عاماً.

وحسب التحقيقات، فإن القاتل دخل إلى منزل الفنانة من نافذة البيت المفتوحة، بهدف السرقة، وبعد أن اطلع فريق المباحث الجنائية على تسجيل الكاميرات، تبين أن المجني عليها استيقظت من نومها بعد أن أصدرالقاتل صوتاً وأصيبت بالذعر، ما دفعه إلى أن يهجم عليها ويخنقها، وقام بسرقة آلة كلارينيت، وطاقم آلات موسيقية، وهاتفها المحمول.

وتستمر الأن التحقيقات مع الجاني المحتجز في مركز الشرطة.

يذكر أن الفنانة التركية ديير دنيز البالغة من العمر 39 عاماً، قد عثر عليها مقتولة شنقاً في شقتها بعد أن وجدها شقيقها.

وكانت الممثلة التركية بيرين سات من أول الفنانات اللواتي ع عبرن عن غضبهم بعد وقوع الجريمة.

 

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
فيديو| الغندور يفتح النار على شيكابالا: «خلصت على نفسك»

فيديو| الغندور يفتح النار على شيكابالا: «خلصت على نفسك»

بالفيديو.. خالد الغندور منتقدا رئيس الزمالك: «لازم تتعلم من اللي فات»

بالفيديو.. خالد الغندور منتقدا رئيس الزمالك: «لازم تتعلم من اللي فات»

بالفيديو| اكتشف كيف يسرقك بائع الطماطم؟

بالفيديو| اكتشف كيف يسرقك بائع الطماطم؟

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد