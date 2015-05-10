القبض على قاتل الفنانة التركية ديير دنيز

قبضت قوات الأمن التركية على قاتل الفنانة التركية ديير دنيز، التي عُثر عليها مقتولة خنقاً في منزلها وسط إسطنبول، إذ تبين أنه شاب يبلغ من العمر 17 عاماً.

وحسب التحقيقات، فإن القاتل دخل إلى منزل الفنانة من نافذة البيت المفتوحة، بهدف السرقة، وبعد أن اطلع فريق المباحث الجنائية على تسجيل فيديو الكاميرات، تبين أن المجني عليها استيقظت من نومها بعد أن أصدرالقاتل صوتاً وأصيبت بالذعر، ما دفعه إلى أن يهجم عليها ويخنقها، وقام بسرقة آلة كلارينيت، وطاقم آلات موسيقية، وهاتفها المحمول.

وتستمر الأن التحقيقات مع الجاني المحتجز في مركز الشرطة.

يذكر أن الفنانة التركية ديير دنيز البالغة من العمر 39 عاماً، قد عثر عليها مقتولة شنقاً في شقتها بعد أن وجدها شقيقها.

وكانت الممثلة التركية بيرين سات من أول الفنانات اللواتي ع عبرن عن غضبهم بعد وقوع الجريمة.

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